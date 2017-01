Es hat sich ausgetanzt für die Wörgler Feuerwehr

21.01.2017, 07:00 Uhr

Kein Ball mehr am Faschingssamstag wegen Gästeflaute und Schwierigkeiten bei Catering.

WÖRGL (bfl). Der traditionsgemäß am Faschingssamstag stattfindende Feuerwehrball wurde abgesagt und eingestellt - keine große Überraschung für Feuerwehrkommandant Armin Ungericht: "Ein Ende der Ballveranstaltung hat sich schon lange abgezeichnet." Nicht nur, dass man immer größere Schwierigkeiten hatte, ein Cateringunternehmen dafür zu finden, auch war es nicht einfach das City Center mit genügend Ballgästen zu füllen. Des Weiteren sei der Zeitpunkt inmitten der Faschingsaison ungünstig. Der allgemeine Trend gehe weg von traditionellen Ballveranstaltungen, was sich auch in umliegenden Gemeinden gezeigt habe."Dass wir in Zukunft etwas anderes machen werden ist sicher, aber was - das wissen wir noch nicht genau", meint der Kommandant abschließend. Er könne sich aber zum Beispiel eine Art Oktoberfest als Alternative vorstellen.