Am 08.10.2016 findet in der Stampfangerkapelle in Söll wieder die alljährliche Gedenkfeier, für alle Eltern die ein Kind verloren haben, statt​. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von der Rhytmischen Gruppe Söll.