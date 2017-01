Glanzvolles Neujahrskonzert mit Solisten-Reigen

12.01.2017, 06:00 Uhr

Mit dem "Concerto C-Dur per la Solennità di San Lorenzo" eröffnete das Orchester den Melodienreigen des ersten Programmteiles, der ganz Antonio Vivaldi gewidmet war. Orchesterleiter Othmar Erb tauschte dabei den Taktstock gegen die Blockflöte und zeigte sein instrumentales Können gemeinsam mit Michael Fellner, Blockflöte, Kathrin Schennach und Richard Schober an der Oboe, Christine Pöll und Maria Schmid an der Klarinette, Maximilian Erb am Fagott und Helmut Harlass sowie Sonja Melzer an der Violine. Othmar Erb war auch bei den weiteren Vivaldi-Werken in Doppelfunktion im Einsatz – als Orchesterleiter und Cembalist: Beim Concerto C-Dur für zwei Trompeten, deren Tonspektrum bis in glanzvolle Höhen die beiden Kapellmeister Hannes Ploner und Thomas Scheiflinger erstrahlen ließ, sowie beim Concerto F-Dur für zwei Hörner, bei dem die beiden Solisten Nikolaus Dengg und Christoph Gapp auf Naturhörnern brillierten.Mit dem Walzer "Wiener Blut" von Johann Strauss entführte das Orchester nach der Pause, die an der Sektbar Gelegenheit für Small-Talk und Neujahrswünsche bot, aufs Wiener Tanzparkett des 19. Jahrhunderts. Bei der "Humoreske" von Paul Lincke beeindruckte einmal mehr Maximilian Erb als Fagott-Solist, bevor das Orchester den "Sphärenklänge-Walzer" von Josef Strauss als himmlischen Hörgenuss darbot. Ihr schauspielerisches wie sängerisches Talent stellte dann bei Johann Strauss` Arie „Spiel ich die Unschuld vom Lande“ aus der Operette „Die Fledermaus“ die Sopranistin Annina Wachter unter Beweis und erntete tosenden Applaus. Johann Strauss Vater komponierte den "Chineser Galopp", der vor den beiden erklatschten Zugaben den Abschluss des Neujahrskonzertes 2017 bildete. Das Konzert ging natürlich nicht ohne Hommage an "Donauwalzer" und "Radetzky-Marsch" und den Neujahrswünschen des ganzen Orchesters zu Ende, und hat nach Jahren kontinuierlicher qualitativer Steigerung mit dem Neujahrskonzert 2017 einen neuen musikalischen Gipfel erklommen.