HLW Kufstein bei „Communicating Migration“-Event in Wien

Vom 23. bis 25. November 2016 wurden die Schülerinnen der Maturaklasse 5A der HLW Kufstein, Diana Schweinester, Nicole Pfister und Daniela Gattringer, sowie Mag. Joachim Beyer zum „Medienkongress“ des „European Economic and Social Committee“ nach Wien eingeladen. Der Event stand unter dem Motto „Communicating Migration“ und fand in der Diplomatischen Akademie Wien statt.

Politiker und Vertreter verschiedener Organisationen diskutierten dabei die momentane Migrationskrise. Unter anderem waren der Vize-Präsident des EESC, Gonçalo Lobo Xavier, Abgeordnete aus verschiedenen Ländern und österreichische sowie deutsche Journalisten anwesend, um über dieses heiße Thema zu debattieren. Die Schülerinnen der HLW bereiteten sich mit einer ausführlichen Präsentation über die Ergebnisse des Projektes „Your Europe, Your Say“, das im März 2016 in Brüssel stattgefunden hatte, vor. Die Präsentation dauerte 10 Minuten, und viele der Politiker waren begeistert von den Ausführungen der engagierten Damen.

„Zu unserer Überraschung wurde die HLW Kufstein aus über 500 Bewerbern ausgewählt und konnte sich so erfolgreich in Szene setzen. Bei dieser Veranstaltung hat sich wieder einmal gezeigt, wie bravourös Schülerinnen des humanberuflichen Zweigs die Teilnahme an einem solch wichtigen Kongress meistern. Wir geben ihnen die nötige Flexibilität und Zuverlässigkeit mit, mit der sie vor allem im späteren Berufsleben punkten!“ freut sich HLW-Direktor Mag. Markus Höfle über den gekonnten Auftritt des Tiroler Trios in der Bundeshauptstadt.Von Diana Schweinester und Nicole Pfister