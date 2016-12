HLW Kufstein lädt am 14.12. ins Weihnachtscafe

Der vierte Jahrgang der Höheren Lehranstalt für Wirtschaft in Kufstein lädt am Mittwoch, dem 14. Dezember, von 12 bis 16:30 Uhr ins schuleigene Weihnachtscafe. Die Schülerinnen und Schüler freuen sich auf einen gemütlichen Nachmittag mit Gästen im Schulrestaurant bei selbstgebackenem Kuchen und Keksen. So lässt es sich hervorragend auf die Weihnachtszeit einstimmen!