KlangFarben Benefizkonzert für Christoph Trattner

Kufstein : Kulturfabrik Kufstein |

Am Sa. 10. Dezember 16 ab 20:00 veranstaltet der KlangFarben Kulturverein eine Benefizparty für Christoph Trattner in der Kulturfabrik Kufstein.

Gleich 3 Konzertacts TRAVO, The Misantröpics und Bladl mit Kraut werden für den guten Zweck auf der Bühne ihr Bestes geben.

Christoph Trattner ist ein 8-jähriges mehrfach behindertes Kind aus Niederaudorf. Er lebt zu Hause und benötigt ganztägige Intensivpflege. Die Familie braucht dringend ein behindertengerechtes Fahrzeug mit Rollstuhlrampe, sowie den Umbau einer rollstuhlgerechten Dusche.

Den Konzertabend wird TRAVO mit einer Soloperformance eröffnen.

TRAVO - Die ein Mann Band.

Mit Gitarre, Micro und Looper ausgerüstet stürzt sich TRAVO aka Hans-Jörg Trabesiner in seine absurde Klang-Welt abseits des Mainstream. Die Eigenkompositionen zeigen stilistische Vielfalt, die Rock-Vergangenheit, aber auch eine Vorliebe für Avantgarde. Die englisch-sprachigen Texte sind eingebettet in einfache Song-Strukturen und abstrakte Soundscapes.

Im Anschluß werden The Misantröpics Partystimmung verbreiten.

Man nehme Drei akustische Gitarren, zwei Sänger, eine Bassgitarre, einen Mundharmonikerspieler und nicht zuletzt einen Cajon Spieler: Das etwas andere Geheimrezept für einen musikalischen Cocktail, der es in sich hat.

Das sind „The Misantröpics“, eine Formation aus dem Unterland, genauer gesagt aus Kufstein/Wörgl, die es sich zur Aufgabe gemacht hat mit ihrer siebenköpfigen Besetzung und ihren blues-grungelastigen Songs aus eigenem Hause, dem Motto „ Born to Blues – Riff To Win“ gerecht zu werden und der hier gegenwärtigen Akustik Rock/ Blues-Rock Einöde ein verruchtes Leben einzuhauchen.

Zum Abschluß werden Bladl mit Kraut mit ihrem Mix aus Stoner Rock und Metal die Kulturfabrik zum beben bringen.

Bladl mit Kraut zählen zu den beliebtesten Metal-Acts Tirols und waren Sieger beim großen Bandwettbewerb "Tirol Rockt" mit insgesamt 34 Bands.

VVK papier-bücher ögg, Kufsteiner Musikhaus EUR 8,--, AK EUR 10,--.

Die gesamten Einnahmen aus dem Kartenverkauf, sowie etwaige Spenden gehen zur Gänze an die Familie Trattner.