Kolpingsfamilie übergab Spendenscheck für Kufsteiner Familien

17.01.2017, 07:00 Uhr

Mitglieder und Freunde der Kolpingsfamilie fertigten über Wochen hinweg verschiedenste Artikel für diesen Basar an und stellten diese dann unentgeltlich zur Verfügung. So wurden Weihnachtsgestecke, Apfelbrote, Kekse und Lebkuchen, kleine Deko Christbäume und anderer Adventschmuck in verschiedenen Ausführungen, Wollmützen, Handschuhe und Socken, Weihnachtskrippen und Zubehör und vieles andere angefertigt bzw. gekauft und wieder zum Kauf angeboten.So kam eine ansehnliche Anzahl von Artikeln zustande. Die Kauflust der Bevölkerung war auch wieder gut und so konnte ein Rekordergebnis von 2.500 Euro für diesen guten Zweck erzielt werden. Selbstverständlich arbeiteten alle Mitarbeiter freiwillig und ehrenamtlich mit, sodass keinerlei Verwaltungsaufwand entstand und das Geld komplett für den wohltätigen Zweck verwendet werden konnte.Am Samstag, den 14. Jänner konnte an den Präses der Kolpingsfamilie Kufstein, Pfarrer Thomas Bergner, der Scheck in Höhe von 2.500 Euro übergeben werden. Dank gilt sowohl den freiwilligen Helfern, allen Mitarbeitern und Spendern, als auch der Bevölkerung, welche die Artikel kaufte.