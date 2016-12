18.12.2016, 11:30 Uhr

Kommentar: Die leidende Gastronomie im Visier

Auch wenn Jahrzehnte gelebter Sozialpartnerschaft die Spannungen zwischen Wirtschafts- und Arbeiterkammer immer wieder im gemeinsamen Konsens nach hinten treten ließen, derzeit sind sie im Bezirk klar auf Konfrontationskurs.

Im Mittelpunkt des Interesses der beiden Interessensvertretungen steht die Gastronomie. Während die Wirtschaftskammer über Fachkräftemangel jammert und nun auch Köche auf die Mangelberufsliste setzen lassen will, kritisiert die Arbeiterkammer die Arbeitsbedingungen in der Branche: Unbezahlte Überstunden, unattraktive Arbeitszeiten, niedrige Kollektiv-Löhne und vieles mehr.

Einige Top-Wirte im Bezirk wollen künftig nicht mehr ausbilden, weil ihnen das Berufsschulmodell und die Arbeitszeiten für Lehrlinge zu starr und unflexibel sind. Während sich die Kammern gegenseitig den Schwarzen Peter zuschieben, werden also die Ausbildungsplätze rarer und gleichzeitig der Mitarbeiterbedarf höher. Über 3.000 Menschen suchen im Bezirk Kufstein Arbeit, aber für wie viele wäre ein Job in der Gastronomie attraktiv genug?

Gefällt mir