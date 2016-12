31.12.2016, 15:30 Uhr

KOMMENTAR: Hospizausbau

Ein paar Tage zum Einkehren, um in sich zu gehen, sich zu besinnen. Nach der Hektik in der Vorweihnachtszeit kamen die Feiertage manchen dafür sicherlich gerade recht. Wir sehnen uns alle von Zeit zu Zeit nach Ruhe.

Eine ganz besondere Seelenruhe besitzen die unermüdlichen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter der Hospiz-Gemeinschaft. Viele von ihnen kümmern sich in ihrer Freizeit mit aufopferndem Engagement um Menschen und begleiten sie auf ihrem letzten Lebensweg. Oft finden auch rat- und mutlose Angehörige hier wichtige Unterstützung.

Dass das Land Tirol nun die Hospiz- und Palliativbetreuung weiter stärken will, ist ein wichtiger Beitrag. Nun können auch abseits der Landeshauptstadt weitere Strukturen geschaffen und ausgebaut werden, um eine würdevolle Begleitung mit menschlichem Antlitz zu ermöglichen.

Gefällt mir