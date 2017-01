KOMMENTAR: Neujahrsvorsätze einhalten

25.01.2017, 08:30 Uhr

Ob man das, was man sich vorgenommen hat, auch durchsetzten kann ist in die eine Frage. Wie man die Projekte umsetzen wird ist die andere, weitaus spannendere Frage. Aufkommende Ungereimtheiten und aufgedeckte Fehlplanungen standen in Wörgl in den letzten Jahren schon fast an der Tagesordnung. Themen wie Nordtangente, Hochwasserschutz und Fischerfeld zeichnen sich durch hohe Komplexität aus und sind Teil eines Geflechtes aus Altlasten und neuen Verwirrungen. Es wird nicht einfach diese zu lösen, aber es ist an der Zeit, dass sie endlich gelöst werden.Mit dem neuen Jahr hat Wörgl die Möglichkeit reinen Tisch zu machen und neu durchzustarten. 2017 könnte für die Stadt ein Neuanfang und eine Chance sein, Fehler der vergangen Perioden nicht zu wiederholen, sich neu zu profilieren und lange Versprochenes einzulösen. Transparenz, Einsatzbereitschaft und Sorgfältigkeit müssen von allen Involvierten an den Tag gelegt werden. Das muss aber bald geschehen, damit die vorgenommenen Projekte nicht wie Neujahrsvorsätze nach zwei oder drei Wochen wieder verfliegen oder einfach auf nächstes Jahr verschoben werden.