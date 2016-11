Kufsteins Gymnasium öffnet seine Türen

Kufstein : BG/BRG Kufstein |

Am 16. Dezember findet am BG/BRG Kufstein von 9 bis 12 Uhr der Tag der offenen Tür statt, zu dem alle Schülerinnen und Schüler der Volksschulen sowie deren Eltern herzlich eingeladen sind. An diesem Tag kann man sich über die Aufnahme in die Schule sowie die verschiedenen Bildungswege (Gymnasium und Realgymnasium) informieren. Auch für ein abwechslungsreiches Programm ist gesorgt. Mit viel Engagement haben Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums unterschiedlichste Aktivitäten in verschiedenen Fächern vorbereitet.