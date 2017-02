KUNDL/KRAMSACH: JHVS d. ÖWR Mittleres Unterinntal / Kramsach miit Ehrungen und Neuwahlen

06.02.2017, 17:30 Uhr

Der äußerst umfangreiche Bericht von ESTL. zeigte die Wichtigkeit und das breite Einsatzspektrum dieser Einrichtung auf. Erfreut ist man über die Aufnahme von drei neuen aktiven Mitgliedern. Nach drei Jahren Planung des Erweiterungsbaues der Einsatzstelle geht nun eine Ende her, der Baubescheid wurde bereits von mir abgeholt, so Außerhofer. Die ÖWR Kramsach (Mittleres Unterinntal) betreut 12 Gemeinden und in Zusammenarbeit mit der Einsatzstelle Reith / A. das Alpbachtal und die Wildschönau. Bei der Bäder- und Seenüberwachung sind die Kramsacher Wasserretter im WAVE Wörgl, am Krummsee, im Kundler Schwimmbad sowie im RZ Münster im Einsatz. Aushilfsweise werden die Kramsacher auch zur Überwachung am Achensee eingesetzt.Zu acht Alarmeinsätzen wurde letztes Jahr ausgerückt, sechs Personensuchaktionen, zwei Personenrettungen und drei Sachgüterbergung sowie eine Wasserfahrzeugbergung stehen bei den Einsätzen an vorderster Stelle. In Summe waren die Wasserretter 2.047 Stunden im Einsatz, dies ist eine deutliche Zunahme gegenüber den letzten Jahren, so Einsatzstellenleiter Stv. Thomas Schaffer.Im abgelaufenen Jahr waren 50 Wasserretter davon 27 im aktiven Einsatz- und 35 im Überwachungsdienst sowie 62 Jugendliche tätig. Insgesamt hat die Einsatzstelle 350 Mitglieder. es wurde auch bei einer Reihe von Veranstaltungen organisiert bzw. teilgenommen wie etwa das Dreikönigsschwimmen, Tir. Meisterschaft der Rettungsschwimmer, Frühjahrsputz, ÖAMTC Fahrsicherheitstraining, Nautikertagung um nur einiges aufzuzählen. Im letzten Jahr wurden 493Personen im Schwimmen ausgebildet wobei fünf sich fünf davon Juniorretter nennen dürfen. Bei den Tiroler Meisterschaften im März 2016 im Rettungsschwimmen das im WAVE Wörgl ausgetragen wurde haben 48 Mitglieder teilgenommen wobei zweimal der 1. Platz, fünfmal der 2. Platz und dreimal der 3. Platz sowie in der Mannschaftswertung zweimal ein 2. Platz errungen werden konnte.Aus- Fort- und Weiterbildung ist ein wichtiger Aspekt bei den Wasserrettern. So wurden 37 Übungen absolviert mit einer Gesamtstundenanzahl von 1.213 Übungsstunden.4 Mitglieder absolvierten den Helferschein ein Person wurde zum Rettungsschwimmer ausgebildet. 22 Teilnehmer absolvierten den Kraulkurs, zwei erlangten den Sporttaucherschein, zwei die Einsatztaucherbefähigung und einmal, Thomas Schaffer konnte die Tauchlehrerbefähigung mit Erfolg absolvieren. Zudem konnten zwei Mitglieder das Schiffsführerpatent für Seen und Flüsse erwerben.Viel wird auch für die Jugend getan, hier betreuen wir im Rahmen unserer Jugendarbeit sieben Volksschulen und vier Neue Mittelschulen, so die Jugendbetreuerin Diana Fankhauser. So wurden im letzten Jahr nicht weniger als 432 Schüler betreut wobei 136 Frühschwimmer, 112 Freischwimmer, 67 Fahrtenschwimmer und 32 Allroundschwimmer aus den Kursen heraus gingen.Vor der Neuwahl wurden vier Mitglieder für ihre Leistungen mit dem Leistungsabzeichen in Bronze ausgezeichnet. Inge Hofer, bisher als Kassier Stv. im Vorstand trat nicht mehr zur Wahl an die sie in den Landesvorstand berufen wurde. Für Inge Hofer stand Mario Sprenger zu Wahl, ansonsten gab es im Vorstand keine Änderungen.Alle Vorstandsmitglieder wurden bei der abschließenden Neuwahl einstimmig gewählt. An Inge Hofer wurde ein Ehrengeschenk als Dank für die lange Mitarbeit im Vorstand überreicht.EHRUNGEN:LEISTUNGSABZEICHEN IN BRONZE:Rosita Leuprecht,Stephanie Sappl,Claudia Ascher,Georg Duftner (in Abwesenheit).NEUWAHLEN:EINSATZLEITER: Michael Außerhofer,EINSATZLEITER - STV.: Thomas Schaffer,KASSIER: Lothar Moser,KASSIER - STV.: Mario Sprenger,SCHRIFTFÜHRERIN: Kathrin Gasteiger,SCHRIFTFÜHRERIN - STV.: Simone Scheidnagl.