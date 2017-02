Lesepaten tauchten in Wörgls Geschichte ein

11.02.2017, 08:30 Uhr

Von der frühgeschichtlichen Besiedelung über den Einfluss der Römer, die Auswirkungen der Völkerwanderung bis hin zur Bombardierung Wörgls im Zweiten Weltkrieg – Hans Gwiggner, selbst auch Lesepate, gab viele interessante Details aus seinem geschichtlichen Wissensschatz preis, angereichert mit allerlei Anekdoten und Begebenheiten.Lesepaten sind ehrenamtliche HelferInnen, die Kinder beim Lesenlernen unterstützen und dazu in die Schule kommen, wobei jeweils zwei Kinder betreut werden. „In Wörgl sind derzeit 27 Lesepatinnen und Lesepaten in den beiden Volksschulen sowie an der NMS2 im Einsatz. Unser Team freut sich immer über Verstärkung, die Nachfrage ist groß“, teilt Reinhard Todeschini, Obmann der Lesepatenschaft Wörgl mit. Ende Februar findet eine Fortbildung zum Thema aktueller Deutschunterricht statt.