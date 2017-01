LESERBRIEF: "Feierlicher Festgottesdienst"

02.01.2017, 09:52 Uhr

Leserbrief von Silvia Hormayr – ungekürzt und unbearbeitet

Sehr geehrte Leserinnen und Leser!Geht es Ihnen auch manchmal so? Sie sind voller guter Vorsätze und vergessen dann auf die Umsetzung! Mehrmals schon habe ich mir vorgenommen, Worte des Dankes und der Anerkennung für die großartige musikalische Gestaltung des Hochamtes am Christtag zum Ausdruck zu bringen. Nun möchte ich diesen Vorsatz endlich verwirklichen. Schon seit vielen Jahren besuche ich am Christtag den Festtagsgottesdienst in der Stadtpfarrkirche Wörgl. Jedes Jahr aufs Neue gelingt es dem Orchester und dem Stadtpfarrchor unter der Leitung von Othmar Erb einen sehr feierlichen Festtagsgottesdienst mit einem einzigartigen gewaltigen musikalischen Auftritt zu umrahmen. Es ist ein besonderes Erlebnis, an diesem Gottesdienst in Wörgl teilzunehmen und die Weihnachtsbotschaft zu spüren. Es verdienen alle, die sich dafür einsetzen, dass ich einen so besonderen Weihnachtsgottesdienst genießen darf, ein großes Lob.