Letztes Kleinkunst-Gröstl für 2016

KUFSTEIN. Am 8. Dezember findet ab 19.30 Uhr in der Arche Noe das letzte Kleinkunst-Gröstl in diesem Jahr statt. Diesmal mit: Katie La Folle (Tanz-Kabarett), Winfried Klima (Kabarett mit Musik), Florina Binder (Klavier) uvm. Moderation: Michi Mutig.