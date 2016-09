Männer gegen Falten: Zweite Auflage

KUFSTEIN. Das städtische Bildungswerk Kufstein (KBW) und die Frauenberatungsstelle Evita veranstalten am 15. Oktober von 9:30 bis 12 Uhr den zweiten "Kufsteiner Iron Man".Jene, die Bügeln nicht als ihre Lieblingsbeschäftigung ansehen und denen die Probleme von Frauen in Kufstein und Umgebung ein Anliegen sind, können ungebügelte Wäsche in die Kufstein-Galerien bringen, wo sie wieder den besonderen Bügel-Service nutzen können. Es konnten auch heuer wieder viele bügelwillige Männer gefunden werden, die sich professionell der Wäsche annehmen.

Die Veranstalter und die “Iron Men” freuen sich über gut gefüllte Wäschekörbe, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Für die “ersparte Arbeit” wird um eine Spende gebeten – alle Gelder kommen direkt der Frauenberatungsstelle Evita in Kufstein und der Arbeit des Vereines „Kufstein hilft“ zu Gute.