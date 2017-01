Maturaklasse der HLW Kufstein fliegt nach Ibiza!

22.01.2017, 17:43 Uhr

Riesen-Überraschung für 21 Schülerinnen und einen Schüler der Maturaklasse 5B an der HLW Kufstein: Am letzten Freitagnachmittag wurden sie ohne „Vorwarnung“ von Vertretern der Firmen Idealtours und Styleflasher sowie einem Kamerateam im Unterricht besucht. Mit im Gepäck hatte Geschäftsführer Christof Neuhauser einen Gutschein für eine Maturareise auf die Sonneninsel Ibizia. Verdient hatte sich den wertvollen Scheck die Klasse im Rahmen eines Gewinnspiels, bei dem es um gestalterische Kreativität ging.

Die Aufgabenstellung des Ibiza-Awards lautete zunächst, ein möglichst aussagekräftiges Klassenbild zum Thema Urlaub zu gestalten. Das Werk wurde auf den Facebook-Auftritt von Idealtours gestellt, mit einer speziellen App konnte schließlich auf der Seite darüber abgestimmt werden, wer den besten Einfall abgeliefert hatte. Jene drei Schulklassen, die bis zum 15. Dezember 2016 die meisten Votes für sich verbuchen konnten, kamen ins Finale. Den Schlusspart der Gewinner-Ermittlung erledigte die fachkundige Jury des Brixlegger Reisebüros Idealtours und der renommierten Internet-Agentur Styleflasher aus Wörgl. Die Fotomontage, auf der zu sehen ist, wie Schülerinnen aus dem kaltnassen Schmuddelwetter in Richtung Sonne, Strand und Party fliegen, hatte die Preisrichter am Ende am meisten überzeugt.„In Sachen Kreativität und Ideenumsetzung geben wir unseren Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Informatik-Unterrichtes eine Menge mit, wie man an diesem Gewinn sieht. Die Klasse hat auch gezeigt, wie man mit Teamgeist und Beharrlichkeit zum Ziel kommt!“ freut sich HLW-Direktor Mag. Markus Höfle über den Erfolg seiner Schützlinge, für die es im Juli heißen wird, Ibiza wir kommen.