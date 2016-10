Melanie Dekker - Eine Stimme wie Schokolade

Der "Sonnenschein aus Vancouver", am 04. Nov. erneut live in der KuFa Kufstein:

Eine Stimme wie Schokolade. Musikalische Diversität. Sonnenschein von Herzen. Liebe & Lebensfreude. All das vereintaus dem kanadischen Vancouver in ihren populären Akustikkonzerten! Die Kanadierin brilliert mit, von der Folkpop-Ballade bis zu rockigen Popsongs.

Seit 2003 liebt diemit der markanten Tiefstimme und dem perkussiven Gitarrenstil Europas Bühnen. Dekkers beeindruckende Stilpalette reicht von der, ihr brillianter und facettenreicher Gesang - von weich und schmeichelnd über angekratzt bis zu Tode betrübt - zergeht im Ohr wie Schokolade auf der Zunge, und ihre authentischen Songs über Liebe und Leben wecken Emotionen und vermitteln gute Laune., aber auch ihre sehr populären Livekonzerte unterstreichen Dekkers Passion zur Musik. Frohnatur Dekker hat ein Gespür für den Moment, ihre Geschichten bewegen und fesseln das Publikum. Eine tolle Akustikshow - unnachahmlich, immer von der kraftvoll zarten Stimme Dekkers getragen: EbenZu Melanie Dekkers meisterlicher Tourmannschaft gehören zwei hochangesehene Musiker, jeweils aus Spanien und Kanada:ist Multiinstrumentalist, Komponist & Produzent. Der junge Virtuose hat neben zahlreichen Wettbewerben & seinem Jazzstudium in Maastricht & Amsterdam (NL) tausende Gigs gespielt - und das europaweit. Er lebt die spanische Tradition desund der. Als Bassist wird er aus der Tiefe heraus auch diesmal sein Bestes geben., ebenfalls mit zahlreichen Instrumenten vertraut, ist seit dem Kindergarten mit Melanie Dekker befreundet und beide waren während der Schulzeit in ihrer ersten gemeinsamen Band. Eric spielt eine, mit der er einenkreiert, und ist außerdem Studiotechniker sowie Spezialist am legendären Neve 8078 Analogmischpult."Sie besitzt dieses ansteckende Bitte-Lächeln-Gen, mit dem sie jede Bühne zu ihrem Wohnzimmer macht." - [Kieler Nachrichten]"Eine Stimme wie Schokolade ... ein magischer Abend." - [Fuldaer Zeitung]"Man muss ihr verfallen, dieser Musik und dieser charismatischen Person mit natürlichem Charme, beeindruckender Stimmgewalt und viel Herzblut." - [Mittelbayerische Zeitung]"Pure Lebensfreude in eigene Songs verpackt." - [Delmenhorster Kreisblatt]"Dekker eroberte die Herzen - der berühmte Funke sprang vom ersten Moment und Ton auf das Publikum über und sorgte für musikalische Wohlfühlatmosphäre." - [Paderborner Blatt]"Eine Stimme, die Gänsehaut macht... Wer Melanie Dekker bislang verpasst hat, ist selber schuld!" - [hildesheimer-allgemeine]"Eine magische Ausstrahlung und ein „Million-Dollar-Smile“ machten Melanie Dekker zu einem besonders schönen Live-Erlebnis." - [Weser Kurier]"Melanie Dekkers leicht rauchige und warme Stimme bewegte sich virtuos und facettenreich durch verschiedenste Musikstile." - [Peiner Allgemeine]Kulturfabrik KufsteinFeldgasse 126330 KufsteinTel: +43 (0) 660/685 30 30Vorverkauf: Ö-Ticket, Kufa-Bar, Stadtamt Kufstein, Kufsteiner Musikhaus und http://www.verein-kulturfabrik.at VVK € 14,- + Geb.AK € 18,-