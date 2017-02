Mörderjagd in Niederndorf

04.02.2017, 07:34 Uhr

Wildschönauer mischten Niederndorf auf und Tschill wurde zum Krimirestaurant. Publikum war begeistert!

NIEDERNDORF (sch). Krimi und Dinner – so wurde es vom Veranstalter, der Wildschönauer Heimatbühne, dem Theata Niederndorf und Helmut Astl (Gasthaus Tschill) angekündigt. Geworden ist es dann um einiges mehr. Ein "Mord's Dinner", in dem sich die Besucher der seit November ausverkauften zwei Vorstellungen vom vergangenen Wochenende einen Abend lang köstlich amüsierten. Dazu gab es vor, während und nach dem Stück ein viergängiges Menü, das ebenso "seine Stückerln spielte", wie die der Theaterprotagonisten auf der Bühne. Als Bühne nutzten die Wildschönauer Laiendarsteller das gesamte Lokal und Kommissar Lallinger (Andreas Unterer) wie auch sein Polizeimeister Goassberger (Christian Wimmer) ermittelten ihren in Niederndorf angekündigten Mordfall wohl an allen Ecken und Enden. Ja, teilweise sogar unter den Tischen und Bänken. Zudem wurden die Besucher in das Stück mit Geschick miteinbezogen, was so für weitere Heiterlichkeiten mit lustigen Aussagen über Region, Ort und Leute sorgte. Neben den zwei ermittelten Hauptfiguren wussten auch Kathrin Krimbacher (Bedienung Rosi), Maria Käfer (Journalistin) und Klaus Schellhorn als Polizeibeamter und das vermutliche Mordopfer zu überzeugen. Man kann sich ohne weiteres vorstellen, dass in Niederndorf bei schwierigen kulinarischen Fällen, dieses Wildschönauer Ermittlungsteam vom Theata Niederndorf wieder angefordert wird.