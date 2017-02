ÖGB-Fotoclub Kufstein hat Vorstand neu gewählt

10.02.2017, 13:33 Uhr

Große Umstrukturierungen im ÖGB Fotoclub Kufstein: Der neue Vorstand hat mit Februar die Amtsgeschäfte übernommen.

KUFSTEIN. Obmann Johannes Franke wurde im Dezember wieder einstimmig in seinem Amt bestätigt. Die Position des Obmann-Stellvertreters übernimmt nun Peter Hautz, Schriftführerin ist Alexandra Hagn. Stela Delibasic als Kassierin, Michael Pitterle als Meisterschaftsreferent und Ben Ellinger als Jugendreferent wurden ebenfalls einstimmig von den Mitgliedern in Ihren Ämtern bestätigt. Ben Ellinger übernimmt zusätzlich die Pressearbeit des Fotoclubs. Daniel Traunfellner ist als Kontrolleur neu im Vorstand.

Zukünftig noch mehr Aktivität

Blick in die Zukunft: Planung für 2017 ist fast abgeschlossen

Der teils neu zusammengesetzte Vorstand hat sich auf die Fahnen geschrieben den Fotoclub neu aufzustellen. Darum setzen die Vorstände auf noch mehr Aktivitäten, etwa im Vorfeld gut durchdachte und bestens organisierte Fotowalks, Ausflüge und Workshops mit international erfolgreichen Fotografen. Dabei will man noch stärker auf die Bedürfnisse der Vereinsmitglieder eingehen, das gesamte Vereinsleben noch interessanter gestalten und die Mitglieder in ihrer fotografischen Laufbahn tatkräftig unterstützen.Bereits im Dezember wurden zwei erfolgreiche Fotowalks gemeinsam mit den Mitgliedern organisiert und veranstaltet. Am 28. Dezember besuchte man gemeinsam mit dem Jugendclub den Flughafen in München und am 30. Dezember wurde das Vorsilvester-Feuerwerk auf der Festung Kufstein gemeinsam im Bild festgehalten.Über die anstehenden Veranstaltungen im Bereich Workshops, Fotowalks und andere interessante Veranstaltungen rund um die Fotografie, informiert der Club nun zukünftig über Facebook. Das Medium wurde gewählt, um auch Noch-Nicht Fotoclubmitglieder die Möglichkeit zu bieten an diesen hochrangigen Aktivitäten teil zu nehmen. Wer sich angesprochen fühlt, hat an den Clubabenden (jeden 1. + 3. Dienstag im Monat jeweils ab 19 Uhr) im Studio (Georg-Pirmoserstraße 11, Kufstein) die Möglichkeit, die Mitglieder kennenzulernen und möglicherweise auch selbst Mitglied im Fotoclub zu werden.