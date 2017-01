Aufruf zur Teilnahme am Ornamental abstractions & friends Portraitwettbewerb (Bewerbungsschluss/ deadline: 31.Januar 2017)



Kufsteins multifunktionaler Ausstellungsraum Ornamental Abstractions & friends (Andreas-Hofer Straße 9) geht mit einem Aufruf zur Teilnahme an einem europäisch ausgeschriebenen KünstlerInnenwettbewerb im Bereich Portrait ins Jahr 2017.



Der Ausstellungsraum wird nicht als Galerie geführt. Die Inhaberin von Ornamental Abstractions & friends, Dr. Veronika Bernard, setzt vielmehr auf das Konzept, sowohl etablierten als auch noch weniger bekannten Kunst- und Kulturschaffenden gegen ein moderates Entgelt die (räumliche) Möglichkeit zu bieten, sich und ihre Arbeiten einem Publikum zu präsentieren. Für den Verkauf der gezeigten Werke ist jede/r ausstellende Künstler/in selbst verantwortlich.

Gemäß seiner Widmung kann der über zwei Eingänge barrierefrei zugängliche Raum auf 20 Laufmeter Wand und ca. 35 m2 Bodenfläche von KünstlerInnen für die Präsentation von Bildern, Fotos und Skulpturen auf Vernissage-Basis gebucht werden. Das professionelle Soundsystem im vorderen Teil des Raumes ermöglicht eine thematisch abgestimmte musikalische Untermalung der Ausstellungen.Insbesondere der ausgeschriebene Ornamental abstractions & friends Portraitwettbewerb soll dazu beitragen, noch weniger bekannten KünstlerInnen einen Ersteinstieg in den Ausstellungsbetrieb zu ermöglichen und etwaige Hemmschwellen abzubauen.Teilnahmebedingungen- und -formulare können auf http://ornamental-abstractions.weebly.com über den entsprechenden Link heruntergeladen werden.Ausgelobte Preise sind:• Für Erstgereihte: 50% Nachlass auf aktuellen Ausstellungstarif• Für Zweitgereihte: 25% Nachlass auf aktuellen Ausstellungstarif• Für Drittgereihte: 10% Nachlass auf aktuellen Ausstellungstarif• Für Viert- und Fünftgereihte: 5% Nachlass auf aktuellen AusstellungstarifDr. Veronika Bernard freut sich auf eine rege Beteiligung interessierter KünstlerInnen am Wettbewerb und wünscht allen Teilnehmern viel Erfolg und Glück!Kufstein, am 2.1.2017