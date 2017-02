Putziges Lamm und kleine Ferkel erkunden erstmals den Schnee

01.02.2017, 08:00 Uhr

Auch im Winter ist auf dem Grubhof am Kundler Möslbichl immer tierisch was los. Kurz vor Weihnachten gab es ebenso bei den beiden Wollschweinen sechs kleine Ferkel, welche schon munter mit ihren Eltern durch den Schnee tollen und ihren ersten Winter genießen. Auch die Haushündin Bari freut sich, dass es heuer so traumhafte Wintertage sin. Alle Gäste sind immer herzlich dazu eingeladen mit ihr Ball zu spielen, dem sie dann so schnell sie nur kann hinterher springt, dass der Schnee nur so staubt.