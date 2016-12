Rekordjahr auf der Geburtenstation in Kufstein

26.12.2016, 10:00 Uhr

Bezirkskrankenhaus Kufstein freut sich über die 1.000. Geburt.

KUFSTEIN. Eine ganz besondere „Schallmauer“ wurde dieser Tage am Bezirkskrankenhaus Kufstein durchbrochen. Auf der Wochenstation zählte man die 1.000. Geburt in diesem Jahr! Für Andrea Bletzacher und ihren Mann Stefan werden es heuer ganz besondere Weihnachten. Am 16. Dezember hat die Brixleggerin ihren dritten Buben entbunden. Elias heißt der Knabe, er ist 53 cm cm groß und bringt 3.536 Gramm auf die Waage. So weit, so normal.Warum der neue Erdenbürger dennoch ein ganz besonderes Kind ist, zeigt erst ein Blick in die Statistik: Noch nie gab es 1.000 Geburten am BKH-Kufstein in einem Jahr! „Ja, heuer ist ein echtes Rekordjahr für uns“, freuen sich Primar Dr. Rainer Heider und Elisabeth Manzl, die Leitende Hebamme.Der Aufwärtstrend zeichnet sich ja schon seit langem ab: Am BKH Kufstein zählte man im Jahr 2005 noch 543 Geburten, heuer werden es weit über 1.000 sein. Viel Arbeit für die Gynäkologen, die 14 Hebammen, aber auch für das gesamte Team der Wochenstation.Versteht sich, dass der kleine Elias und seine Eltern auch Besuch von offizieller Seite bekamen. Unter anderem gratulierte BKH-Verbandsobmann. Ing. Rudolf Puecher, der sich als Brixlegger Bürgermeister natürlich besonders freut, dass das „Jubiläums-Baby“ aus seiner Gemeinde kommt.