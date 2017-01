Rodelrennen und "Ice Age"-Party

SCHWOICH. Die Landjugend Schwoich lädt am 4. Februar wieder zu ihrem traditionellen Rodelrennen mit Hornschlitten-Gaudi. Die Strecke führt von der Ölleitung bis zum Hof „Grub“, gestartet wird um 11 Uhr, gewertet werden Einsitzer und Mannschaften (Anmeldungen bis spätestens 2. Februar bei der Raiffeisenbank Schwoich).

Nach dem Rennen geht´s in Schwoich dann noch hoch her, denn die Landjugend veranstaltet zum Abschluss eine große „Ice Age-Party“. Ab 20 Uhr wird getanzt und gefeiert, wenn die Partyband „Oidhoiz“ den „Grub-Hof“ am Schwoicher Amberg rockt.