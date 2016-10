s' Theata Niederndorf spielt auf

04.10.2016, 15:04 Uhr

Lachmuskeln anspannen - Komödie vom Autorenteam aus Miesbach.

NIEDERNDORF (sch). Herbstzeit ist Theaterzeit in Niederndorf. Insgesamt stehen bei der lustigen "Ölwechsel"-Komödie in drei Akten zwölf Niederndorfer Laiendarsteller auf den Brettern der Gemeindesaal-Bühne. Auf Grund des vorjährigen Lachschlagers des Miesbacher Autorenteams der Komödie "86" bringen die Niederndorfer gleich das nächste Stück - von Appel, Brandhofer, Egger und Öllinger - auf die Bühne. Regie in bewährter Manier: Reinhard Exenberger. Keine Überraschung für die Niederndorfer Theater Besucher: Eine Top-Bühne für den Dreiakter mit zwei Bühnenbildern, gestaltet von Künstler Klaus Kurz. Neu hingegen: Eine Onlinekartenreservierung auf www.theater-niederndorf.at rund um die Uhr. Der Kartenvorverkauf im Haus der Musik zu Bürozeiten und Kartentelefon bleiben weiter aufrecht. Bürozeiten ab Samstag, 8. Oktober jeweils von MO bis SA, 10 bis 12 Uhr, im Haus der Musik (Niederndorf) sowie Kartentelefon (0677-62058437), ebenfalls zu den Bürozeiten.

ZUR SACHE: Termine und Infos zum Theater

Beginn des Kartenvorverkaufs: Samstag, 8. Oktober im Haus der Musik von 10 bis 12 Uhr. Achtung - die Onlinereservierung auf www.theater-niederndorf.at wird erst einen Tag später (9. Oktober) geöffnet.Spieltermine für Komödie - Ölwechsel. Samstagtermine: 22. und 29. Oktober; 5., 19. und 26. November 2016; 3. Dezember 2016.Freitagtermine: 4., 11. und 18. November 2016.Dienstagtermine: 8. und 15. November 2016.Besucher-Tipp: Besuchen Sie eine der ersten Vorstellungen, da erfahrungsgemäß spätere Aufführungen sehr schnell vergriffen sind.Zum Stück: Wer freut sich nicht auf Urlaub? Dabei sind die Erwartungen höchst unterschiedlich. Das geht von Ruhe und Entspannung bis hin zur "Action" und ein ausgiebiges Nachtleben. Orte, die alles in einem vereinen, sind selten, aber es gibt sie - zumindest auf der Bühne beim "Theata" im Niederndorfer Gemeindesaal. Das Reisebüro "Konkurs-Tours" bietet es dort zumindest an.