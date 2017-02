SCHITAG des Tiroler Volksmusikvereins im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau am 11. Februar

, Wildschönau AT

Schatzberg Auffach , Wildschönau AT

Treffpunkt: ab 8:30 Uhr Talstation Schatzberglift in Auffach – Wildschönau

ab 11:30 Uhr Mittagessen in der Gipföhit unterhalb des Schatzberg-Gipfels



Gruppenermäßigunggegen Vorlage des Mitgliedsausweises des Tiroler Volksmusikvereins!



Es gelten auch die TirolSnowCard und die SuperSkiCard (KBA+Salzburg).

Die Schatzbergbahn startet um 8:30 Uhr, die Kassen sind ab 8:15 geöffnet.

Die letzte Gondel ins Tal geht um 16:00 Uhr.

Die ersten zehn Teilnehmer erhalten gegen Vorlage des Mitgliedsausweises die Tageskarte gratis!



Ab 16:30 Uhr im Gasthof Weißbacher in Auffach gemeinsamer gemütlicher Ausklang mit Gesang und Musik (bitte Instrumente mitnehmen!)



Der TVM freut sich auf viele Teilnehmer