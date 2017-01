Schüler organisieren 40 Jahr Feier der HLW Kufstein selbst

29.01.2017, 07:00 Uhr

Die Vorbereitungen für die 40 Jahr Feier, die im September begannen, laufen bereits auf Hochtouren, wobei die Einladungen für die 100 geladenen Gäste in diesen Tagen verschickt werden. Geladen sind unter anderem der Bischof, der Bürgermeister und Vizebürgermeister der Stadt Kufstein, der Landesschulrat sowie die alten Direktoren der HLW.Während die Planung der Feier unter der Schirmherrschaft von zwei Lehrerinnen läuft, welche den SchülerInnen Ideen und Tipps mit auf den Weg geben, sind die Schüler in der Ausführung komplett auf sich gestellt. Der Direktor der Schule, Markus Höfle, ist dabei lediglich in der Absegnung des Budgets und Genehmigungen hinsichtlich der Feier involviert.Die SchülerInnen der dritten Klasse haben sich innerhalb des Projektes in mehrere Gruppen aufgeteilt, die jeweils eine Aufgabe übernehmen müssen. In der Aufgabenverteilung sind vorgesehen: Presse, Musik, Einladungen und Folder, Führungen sowie Gastro.Das Programm zur Feier, die von ca. 11 bis 14:30 Uhr dauern wird, wurde von den Schülern selbst zusammengestellt. Die Gäste sollen dabei durch eine Bildergalerie mit Fotos der vergangenen Jahrzehnte vom Empfangsareal zum Saal geleitet werden. Bei dem anschließenden Buffet wird die für die Musik zuständige Gruppe die Feier musikalisch umrahmen.

"Die Schule hat sich verändert", sagt Melanie Leudl, die für die Pressearbeit des Projektes zuständig ist. "Früher war das ein Internat. Das ist sehr interessant, denn das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, dass man dort gelebt hat. Auch die Küchen und wie die sich verändert haben ist sehr intressant.""Wir haben sehr viel Fotomaterial von Früher", meint Eva Maria Oberhofer die auch in der "Presse" Gruppe ist und spricht dabei den Kontrast zwischen früher und heute an. Der Ruf der "Knödelschule" sei heute nicht mehr gegeben, denn die Schwerpunkte haben sich verlagert. Nicht mehr nur Kochen, Haushalt, Putzen und Nähen stehen an der HLW an der Tagesordnung, sondern auch Sprachen, BWL und EGO MED.In zwei Durchgängen können dann interessierte Gäste während der Feier eine Führung durch die Schule machen, bei der der Kontrast zwischen der Vergangenheit und der Schule heute im Vordergrund stehen soll.Abseits der offiziellen Feier mit den Ehrengästen gibt es auch für die Schüler eine Feier. So ist am 24. März vormittags der Wettbewerb "HLW Rising Stars" geplant, bei dem jeder Schüler in einem drei- bis fünfminütigem Auftritt zeigen kann was in ihm steckt. Was das genau sein soll und kann, ist offen und nicht eingegrenzt.Das neue Unterrichtsfach UDM wurde erstmals an der HLW in den Lehrplan aufgenommen, wobei sich die Schulnote hauptsächlich durch die Ausführung eines ausgewählten Projektes ergibt. Acht Projekte laufen derzeit insgesamt. Neben dem Projekt zur 40 Jahr Feier der HLW gibt es beispielsweise ein Projekt bei dem Bier gebraut wird, ein Projekt bei dem Schuluniformen entworfen werden oder eines bei welchem eine 3D Druck Juniorfirma gegründet wurde.