Sechs Verletzte bei Unfall an Hechtseekreuzung

29.08.2016, 08:25 Uhr

Im Kreuzungsbereich kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einem Frontalzusammenstoß, wobei ein weiterer PKW, der einer 22-jährigen Frau aus dem Bezirk Kufstein, die an der Kreuzung wegen des Querverkehrs angehalten hatte, ebenfalls erheblich beschädigt wurde.

Bei dem Unfall wurden alle drei Lenker/innen sowie insgesamt 3 Beifahrer/innen unbestimmten Grades verletzt und in das BKH Kufstein eingeliefert. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden.Die B-171 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumungsarbeiten bis ca 15 Uhr in beiden Richtungen gesperrt werden und war für ca eine weitere Stunde nur erschwert passierbar.Im Einsatz standen:3 Rettungsfahrzeuge mit Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr Kufstein mit 4 Fahrzeugen und insgesamt 25 Mitgliedern, 2 Polizeistreifen.