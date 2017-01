09.01.2017, 09:05 Uhr

Seilwindenunfall auf gesperrter Skipiste in Auffach-Wildschönau

WILDSCHÖNAU. Am 7. Jänner gegen 18:15 Uhr lenkte ein Pistenraupenfahrer seinen Pistenbully (Windenmaschine) im Bereich der gesperrten schwarzen Piste Nr. 7, der Hahnkopfabfahrt, im Skigebiet Schatzberg mit eingehängtem Windenseil bergwärts. Auf einer Seehöhe von ca. 1750 m konnte er einen offensichtlich hilflosen Skifahrer im Schnee liegend antreffen. Der Skifahrer, ein 20-Jähriger aus Wörgl, wurde nach dem Aufwärmen in der Pistenraupe von der Pistenrettung mit dem Skidoo zur Mittelstation der Schatzbergbahn in Auffach gebracht. Die Erhebungen der Alpinpolizei ergaben, dass der Skifahrer aufgrund der Dunkelheit, seiner starken Alkoholisierung (laut eigenen Angaben) sowie der Kollision mit dem Windenseil der Pistenraupe die Orientierung verloren hatte. Der Skifahrer dürfte, soweit derzeit bekannt, glücklicherweise nicht verletzt worden sein.

