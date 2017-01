Semester-Schlusskonzert der LMS Wörgl

AT

BAD HÄRING. Am 9. Februar findet um 19 Uhr im Großen Saal des Kurzentrums das Semester-Schlusskonzert der gesamten Landesmusikschule Wörgl statt. Es singen und musizieren ausgewählte SchülerInnen aller Mitgliedsgemeinden aus den unterschiedlichsten Instrumental- und Gesangsklassen, u.a. auch die "Wörgler Streicherstrolche", das "JugendSymphonieOrchester" sowie Solisten und Ensembles, die Anfang März am Landeswettbewerb „prima la musica 2017“ in Wattens teilnehmen werden.