Tourismusschüler verwöhnen "TirolBerg"-Besucher in St. Moritz

15.02.2017, 11:57 Uhr

„Ich finde das toll und möchte dabei unsere Schule und die Tiroler Gastlichkeit präsentieren“, meint Stubenvoll, die auch im Jänner beim Skirennen in Schladming bereits dabei war. Zusammen mit drei Lehrern und Wirt Manfred Furtner ("Wiesenhof" in Pertisau) schaukeln die Schüler die Anforderungen. Die Dienste sind so aufgeteilt, dass die Schüler auch das Flair des mondänen Ortes erleben können. „Da braucht man eine dicke Geldtasche, wenn man hier ausgehen möchte“, stellte Lorenz Margreiter bereits fest. Ein paar Skirennen konnte er sich live ansehen, doch danach wollten wieder die Gäste verwöhnt werden. Und das machen die Schüler immer mit einem strahlenden Lächeln.