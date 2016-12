Tôsô X Weihnachtsspecial - Schwitzen und kämpfen für den guten Zweck!

18.12.2016, 19:29 Uhr

Der ganze Erlös des Tôsô X Weihnachtsspecials, welches heuer zum 3. Mal veranstaltet wurde, wird für den guten Zweck weiter gegeben.Dieses Jahr wird der Betrag an die 4-jährige Lisa aus St. Roman bei Schärding gespendet. Sie benötigt dringend eine Therapie um irgendwann mal laufen und eigenständig essen zu können.Vielen Dank an alle großzügigen Spender!Every move counts!

TÔSÔ X - next level experience闘争 – TÔSÔ – bedeutet der Kampf mit (bestimmten) Dingen und Umständen. Tôsô X hilft dir Grenzen zu verschieben und zu überwinden. Kämpfe DEINE ganz individuellen Kämpfe, körperlich und mental. Verbessere nicht nur Dein Training, sondern stärke auch Körper und Geist.Was ist Dein Kampf? Für was steht Dein X? Das X ist dafür der Platzhalter, nur Du kennst die Bedeutung für Dich und Dein Leben. Das X steht aber auch für das Vernetzen von verschiedenen Kampfsportarten und vernetzt somit auch Kampfsport und Fitness, indem Fitnessübungen aus allen Teilbereichen der Fitnesswelt ins Training integriert werden. Die Farbe ROT steht für das Leben und die Liebe zu dem was Du tust, also Leidenschaft. Nur mit dieser Leidenschaft und Deinem Willen wirst Du diese Ziele erreichen. Erreiche mit Tôsô X die nächste Stufe. Bring Dich durch dieses harte und kompromisslose Training Deinen individuellen Zielen näher und erreiche sie von Stufe zu Stufe. Die Erfahrung auf dem Weg dorthin wird Dich fordern, bereichern und verändern.Wer nun auch Lust auf eine ordentliche Portion Training bekommen hat, ist bei uns jederzeit herzlich willkommen.Tôsô X findet jeden Montag in Weilbach von 19:45 bis 20:45 Uhr und jeden Dienstag in St. Martin i. I. von 19:30 bis 20:30 Uhr, statt.Weitere Infos auf www.theresa-neumueller.at