Unterberger Gruppe spendet an Kinder-Krebs-Hilfe

04.02.2017, 07:00 Uhr

Der Verein Kinder-Krebs-Hilfe unterstützt nicht nur die erkrankten Kinder selbst, sondern ist auch für die Eltern eine große Hilfestellung. Da nicht alle Leistungen von den Krankenkassen übernommen werden, bietet die Kinder-Krebs-Hilfe eine finanzielle Unterstützung für betroffene Familien. „Spenden sind sehr wichtig für unsere Arbeit. Vor allem die Eltern der Betroffenen müssen sich um vieles kümmern – dank unserer Hilfe können wir ihnen mehr gemeinsame Zeit mit ihren Kindern ermöglichen – und diese Zeit ist kostbarer, als sich viele von uns vorstellen können“, so Frau Ursula Mattersberger.Soziales Engagement wird bei Unterberger groß geschrieben. Mehrmals im Jahr unterstützt das traditionsreiche Familienunternehmen zahlreiche Projekte in der Region. „Auch wenn man selbst Kinder hat, kann man sich das Leid der betroffenen Familien nur schwer ausmalen. Solche Schicksale bringen uns deutlich vor Augen, was wirklich zählt im Leben. Nämlich die Gesundheit und die Familie. Wir möchten mit dieser Spende dem Förderverein Kinder-Krebs-Hilfe unter die Arme greifen“, so Dieter Unterberger.