Unterstützung beim Energie- & Geldsparen in Wörgl und Kufstein

12.01.2017, 12:09 Uhr

Unter der Federführung des Vereins "komm!unity" und in Kooperation mit den Stadtwerken Wörgl und Stadtwerken Kufstein bieten eigens ausgebildete, ehrenamtliche EnergiesparhelferInnen kostenlose Beratungen für private Haushalte. Die Initiative unterstützt Personen, die in ihren Haushalten unter fachkundiger Betreuung und Begleitung einfache Energiespartipps umsetzen wollen. Neben konkreten Maßnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs werden auch andere Unterstützungen angeboten, wie etwa die Erläuterung der Betriebskosten oder der Energierechnungen. Interessierte Haushalte können sich bei den Stadtwerken melden und erhalten die Kontaktdaten der EnergiesparhelferInnen. Nach Terminvereinbarung findet die kostenlose Beratung je nach Wunsch direkt in der Wohnung oder bei den Stadtwerken statt.

Kontaktmöglichkeit

Stadtwerke Wörgl, Kundenberatung: Tel. 05332/72566-0Mail: kunde(at)stadtwerke.woergl.at Stadtwerke Kufstein, Kundenberatung: Tel. 05372/6930Mail: kundenberatung(at)stwk.at