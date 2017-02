Upload Sounds, FH-Kufstein und KlangFarben präsentieren: Drahthaus (A)

AT

Am Sa. 11. März 2017 ab 20:00 Uhr spielt die österreichische Techno-Formation Drahthaus live in der Musikschule Kufstein.

Das Konzept von Drahthaus ist einfach zusammengefasst: Elektroakustische Musik live performt. Vier Laptops mit Ableton Live, über 20 Instrumente und 200 Meter Kabel. Live eingespielte Klänge, Loops und Effekte. Analog trifft Digital. Elektronik trifft Akustik. Kopf trifft Herz. Die Fusion ist der Drahthaus-Sound: subtil-komplex, aber intuitiv und spannend.

Ein Support-Act wurde von Upload-Sounds zugesagt und wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben.

Eine Gemeinschaftsproduktion von Upload-Sounds, der FH Kufstein und dem KlangFarben Kulturverein. Eintritt: EUR 5,--