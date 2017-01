Vernissage in Bezirkshauptmannschaft

KUFSTEIN. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge der Einrichtung der Tiroler Sozialen Dienste in Kufstein präsentieren ihre Kunstwerke in der BH, altes Amtsgebäude, 2. Stock. Die Eröffnung der Bilderausstellung findet am 8. Februar um 18:30 Uhr statt.



Die Ausstellung ist bis Jahresende 2017 von Montag bis Freitag während der Amtszeiten zu besichtigen.