Vier Schulen bekamen Sport-Gütesiegel

04.01.2017, 09:01 Uhr

Wolfgang Oebelsberger, Schulaufsicht für Bewegung und Sport im Landesschulrat, besuchte alle sich bewerbenden Schulen und überprüfte die Anträge vor Ort.Nach Erfüllung einer gewissen Punkteanzahl im Kriterienkatalog wird das Gütesiegel in Bronze, Silber oder Gold verliehen. Es kann für die Dauer von vier Jahren geführt werden.

Kurz vor Weihnachten wurde im Rahmen eines Festaktes des Landesschulrates für Tirol von LR Beate Palfrader, Wolfgang Oebelsberger und Bezirks-Pflichtschulinspetorin Margarethe Egger an vier Schulen aus dem Bezirk Kufstein das Österreichische Schulsportgütesiegel überreicht:Die Volksschulen Schwoich und Vorderthiersee erhielten dabei das Schulsportgütesiegel in Silber, ebenso die Kufsteiner Hans Henzinger-Schule. Die Volksschule Oberlangkampfen bekam das Schulsportgütesiegel in Gold verliehen.