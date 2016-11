Weihnachtsbasar im Ebbser Schulpark

EBBS. Am 10. Dezember findet von 10 bis 18 Uhr der Weihnachtsbasar der vierten Klassen der NMS statt.Angeboten werden neben verschiedenen kulinarischen Schmankerln vor allem Weihnachtsdekorationen, die in zahlreichen Unterrichtsstunden, aber auch in der Freizeit von den SchülerInnen hergestellt wurden. Vorgestellt wird hierbei auch ein Kochbuch mit typischen Rezepten aus der Region, das von den SchülerInnen entworfen wurde.

Der Reinerlös der Veranstaltung geht nach Indien zu Kooperator Cherian, der vor wenigen Jahren in Ebbs tätig war. Er betreut in Kottayam (Kerala) ein Waisenhaus, in dem er versucht, den zum Teil schwerstbehinderten Kindern ein menschengerechtes Leben zu ermöglichen.Ein besonderes Augenmerk wird auch auf die kleinen Gäste gelegt, für die ein buntes Rahmenprogramm bereitsteht.