Weihnachtsfeier des ÖZIV-für Menschen mit Behinderungen

Mitterland: Landgasthof Pfarrwirt |

THIERSEE. Die diesjährige Weihnachtsfeier für ÖZIV-Behindertenverbands steht an: Am 8. Dezember findet ab 15 Uhr ein Gottesdienst in der Pfarrkirche Hinterthiersee, anschließend die Feier mit Ehrungen beim Pfarrwirt in Mitterland statt.

Anmeldungen erbeten unter Tel. 0664-73691441 oder E-Mail erika.holzner@aon.at.