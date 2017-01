"Welttag der Fremdenführer" im Bezirk Kufstein

KUFSTEIN. Wie jedes Jahr veranstaltet der Verein ITF (Interessengemeinschaft Tiroler Fremdenführer) auch in diesem Jahr am 18. Februar den Aktionstag "Welttag der Fremdenführer".An diesem Tag bieten die Tiroler Fremdenführer in sieben Tiroler Städten (Innsbruck, Hall, Schwaz, Rattenberg, Kufstein, Reutte, Lienz) knapp 50 kostenlose Führungen zu verschiedenen Themen an. Zahlreiche Unternehmen, Museen, der Verein der Altstadtkaufleute, die Stadt Innsbruck, das Land Tirol sowie die Wirtschaftskammer Tirol unterstützen diese Aktion.

Die Tiroler Fremdenführer erhoffen sich von dieser Veranstaltung nicht nur eine rege Teilnahme an den unterschiedlichen Führungen, sondern auch eine Stärkung ihres Images vor allem bei den Einheimischen. Der "Welttag der Fremdenführer" unterstützt immer einen guten Zweck: Die gesamten Spendeneinahmen werden abzugsfrei an „Licht ins Dunkel – Soforthilfe Tirol“ weitergeleitet.• 10 Uhr: Treffpunkt Festungsneuhof, Führung zum Thema „Hexen, Folter, Gerichtsbarkeit“ mit Dr. Martin Nagiller• 14 Uhr: Treffpunkt Oberer Stadtplatz (Rathaus), Führung zum Thema „Rund um den Festungsberg“ mit Dr. Martin NagillerInformationen und Programme sind erhältlich bei der Innsbruck-Information und in vielen Tourismusverbänden sowie unter www.itf-tirol-guides.at, per E-Mail an kontakt@itf-tirol-guides.at oder unter Tel. 0664-4542929.