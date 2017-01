Wetterflüsterer Karl Gabl als unterhaltsamer Erzähler: „Ich habe die Wolken von oben und unten gesehen“

KUFSTEIN. Die einen nennen ihn „Schönwetterguru“, die anderen ihren „Sturmpropheten“. Dr. Karl Gabl ist einer der renommiertesten Expeditions-Meteorologen, auf dessen Prognosen sich weltweit namhafte ExtrembergsteigerInnen (wie zB. Gerlinde Kaltenbrunner, die „Huber-Buam“, Simone Moro uvm.) bei ihren Expeditionen verlassen.Der 70-Jährige erzählt am 15. Februar im Saal der Musikschule humorvoll und packend zugleich aus seinem spannenden Leben, das ihn u.a. als Bergsteiger auf fast 50 Gipfel über 5.000 Meter geführt hat. Drei Jahrzehnte lang leitete er die Wetterdienststelle in Innsbruck, initiierte den Alpenverein-Wetterdienst und ist seit 2004 Präsident des Öst. Kuratoriums für alpine Sicherheit.

Gabl ist in der Nachkriegszeit am Arlberg geboren und verbrachte dort seine Kindheit, welche von Schnee, Bergen und Wetter geprägt wurde. Die verheerenden Lawinen lehrten ihn Mut und Hilfsbereitschaft, aber auch Respekt vor der Natur. Er berichtet von seinen bergsteigerischen Anfängen, von seinem Weg als Bergführer und Meteorologen und von seinen Touren in den Alpen, im Hindukusch, im Himalaya und in den Anden. Ebenfalls gibt er uns Einblicke in seine Arbeit als Wetterberater und sein Bemühen, immer neue Maßnahmen für die Sicherheit in den Bergen zu entwickeln.Beginn um 19:30 Uhr. Eintritt: 15 Euro. Kartenvorverkauf: Raiffeisen Bezirksbank Kufstein, Ö-Ticket, Raiffeisenbanken. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Raiffeisen Bezirksbank Kufstein.