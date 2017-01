Wir sind für Deutschland doch nur die "Ösis" oder "Dösis"

01.01.2017, 19:48 Uhr

Nichts ging mehr. Kufstein Stadt war am Samstag Vormittag nahe einem Verkehrskollaps. Auch Einsatzfahrzeuge (Krankentransporte) hatten Schwierigkeiten bei der Zufahrt zum Krankenhaus. Die PKW's sowieso.

Es ist schon interessant, dass die Verschmähungen und Kritik gegen Österreich in deutschen Nachrichten, Talk- und Kabarett-Shows bezüglich Grenzkontrollen kein Ende nehmen. Da gibt es heftigste Österreich Kritik wegen einer Kontrollvorbereitung am Brenner. Welches Chaos die Grenzpolizei an den deutschen Grenzübergängen (Kufstein/Kiefersfelden/Niederndorf/Salzburg/Wals) mit ihren Kontrollen fabrizieren, darüber wird in diversen Sendungen nicht ein Wort verloren. Das ist hinzunehmen. Deutsche Fernsehsender (öffentlich Rechtliche und Private), waren und sind an den Grenzen nur wegen der Autobahnvignette, oder am Brenner, zu orten. Wie es am Beispiel Kufstein nur 800 Meter im Landesinneren ausschaut interessiert, außer den bei uns verweilenden Urlaubsgästen, eigentlich keine BRD Bürger. Und selbst für die Urlauber sind wir Österreicher daran schuld, dafür sorgen ja diverse TV Sendungen. Sind die Gäste (Urlauber) wieder zu Hause angekommen bleiben wir für sie weiterhin die Ösis und Dosis. Ein Dankeschön dafür aus Österreich und alles Gute für ein neues Jahr. So wie es ausschaut, mit wahrscheinlich nicht weniger Problemen - als wie im vergangenen Jahr.