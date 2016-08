WÖRGL: Ausflug der Gilde zum traditionellen Preberseeschießen

29.08.2016, 17:56 Uhr

Für die Ausflugsteilnehmer die nicht am Schießen teilnahmen gab es als Alternativprogramm, den Besuch der geschichtsträchtigen Marktgemeinde von Mauterndorf wo an diesem Tag gerade der traditionelle Kirchtag mit Rossversteigerung abgehalten wurde. So tummelten sich auch einige der "Nichtschießer" am Mauterndorfer Markt.Alle waren sich einig dass dieser Ausflug für alle etwas Besonderes war, es passte einfach alles, der Ausflug, das traditionelle Preberseeschießen wobei sogar Sonja Strillinger und Hubert Aufschnaiter mit einem Preis nach Hause fahren durften, das Alternativprogramm und das fantastische Wetter!