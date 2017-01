Zwei Tiroler (20 & 21) nach Unfall in Bayern verstorben

04.01.2017, 14:26 Uhr

Ein Pkw, in dem zwei junge Männer saßen, überschlug sich am späten Dienstagabend, dem 3. Januar, am Sudelfeld und rutschte in einen aufgestauten Bach. Die Rettungskräfte kämpften darum, die beiden Verunfallten aus dem Wagen zu retten. Die beiden 20 und 21 Jahre alten Thierseer verstarben noch in der Nacht bzw. im Laufe des Tages in Kliniken.

OBERAUDORF/BEZIRK. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen der Polizeiinspektion Kiefersfelden überschlug sich gegen 21.50 Uhr der Pkw Audi, in dem die beiden Männer saßen, bei einem Parkplatz an der Niederaudorfer Waldalpe, rutschte auf dem Dach in einen angrenzenden, aufgestauten Bach und versank größtenteils.Unbeteiligte Zeugen unternahmen erste Rettungsversuche, konnten jedoch wegen der Dunkelheit und der gefrorenen Eisdecke nicht zu den Fahrzeuginsassen vordringen. Den eintreffenden Rettungskräften gelang es nach einiger Zeit die Personen aus dem Audi zu bergen, sie kamen unter laufender Reanimation in Kliniken. Leider konnten die Ärzte dort den Männern nicht mehr helfen. Einer verstarb noch im Laufe der Nacht, der zweite am Mittwochvormittag.

Weil die Anzahl der Personen in dem verunfallten Audi Fahrzeuginsassen nicht feststand, wurde auch das Gewässer von Tauchern abgesucht. Im Einsatz waren neben Polizeibeamten der Inspektionen Miesbach und Kiefersfelden insgesamt 73 Helfer der Bergwacht, der Feuerwehren und der Wasserwacht.Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurden umfangreiche Maßnahmen eingeleitet, um die Unfallursache festzustellen.