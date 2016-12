Zwei Tote und ein Schwerverletzter auf "Rollender Landstraße"

03.12.2016, 18:53 Uhr

Bei den Personen, deren Herkunft und Identität laut Polizei noch nicht bekannt ist, dürfte es sich um "unrechtmäßig eingereiste Fremde" handeln, die sich auf den Waggons unter den LKW versteckt haben dürften und in der Folge beim Anfahren der Fahrzeuge überrollt wurden.

Die Erhebungen zu den genauen Umständen sind derzeit im Gange. Der Fahrer eines LKW musste vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut werden.Die Obduktion der beiden Leichen wurde angeordnet.Der Zug war am 2. Dezember mit Abfahrtszeit um 20:04 Uhr als „Rollende Landstraße“ (Rola) vom Ausgangsbahnhof Verona mit Zwischenstopp von 22:19 bis 23:46 Uhr am Brenner auf italienischer Seite und Zielbahnhof Wörgl mit Ankunftszeit 01:01 Uhr (03.12.2016) unterwegs."Dieser Zug war von den stichprobenartigen Kontrollen von Güterzügen zur Hintanhaltung von unerlaubt mitfahrenden Personen zur Aufrechterhaltung der Bahnsicherheit am Bahnhof Innsbruck, welche die ÖBB gemeinsam mit der Tiroler Polizei seit 2. Dezember durchführen, nicht betroffen", erklärt die Polizei.