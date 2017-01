AT

Energie – Klima – Kriege

Was hat der Energiebedarf mit Kriegen und unserem Klima zu tun?

mit Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Streicher, Professor für Energieeffizientes Bauen



Die Verfügbarkeit von Energie ist die Grundvoraussetzung zur Ernährung der Menschheit, zur Abdeckung der meisten Bedürfnisse und damit zum Funktionieren von Wirtschaft, Wohnen und Mobilität. Da in den meisten Ländern der Welt der Energiebedarf nicht mit der eigenen Energieproduktion übereinstimmt, sind Energieimporte aus anderen Ländern notwendig. In Österreich werden ca. ¾ der Energie importiert und dies zum großen Teil aus Russland. Dies erklärt die ambivalente Haltung Österreichs gegenüber Russland.





Donnerstag, 08. Juni 2017 | 19:30 - 21:30 Uhr

Tagungshaus, Brixentaler Straße 5, 6300 Wörgl

Beitrag € 8,-