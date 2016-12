VP-Schwaighofer: „Tirol schöpft Bundesmittel für Kinderbetreuung zu 95 Prozent aus“

03.12.2016, 10:30 Uhr

„Der Ausbau der Kinderbetreuung ist kein Schnellschuss, sondern ein Langzeitprojekt, das Schritt für Schritt umgesetzt wird. Der Bund räumt den Ländern deshalb die Möglichkeit ein, Fördermittel in das Folgejahr zu übertragen. Genau das macht Tirol sinnvollerweise auch," so Schwaighofer. Die VP-Familiensprecherin unterstreicht, dass Tirol für das Jahr 2016 Bundemittel in der Höhe von 11,9 Millionen Euro abrufen und damit für den Zeitraum 2014 bis 2016 nach jetzigem Stand 95 Prozent der Bundesmittel abholen wird. "Es kann also keine Rede davon sein, dass Tirol seine Fördermöglichkeiten nicht nutzt“, so Schwaighofer abschließend.