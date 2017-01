Wörgl: Tagungshaus Wörgl |

Zukunft ist eine persönliche Entscheidung

Vortrag über Patientenverfügung mit Mag.a Angelika Brugger, Juristin, Zivilrechtsmediatorin



Sie möchten selbst bestimmen, welche medizinischen Maßnahmen Sie in Anspruch nehmen wollen und welche nicht? Aber was ist, wenn Sie durch einen Unfall, eine Krankheit, eine körperliche oder geistige Schwäche oder eine Medikation nicht mehr in der Lage sind, selbst zu bestimmen? Wenn Sie die geplanten lebensverlängernden oder lebenserhaltenden Maßnahmen gar nicht wollen und nie gewollt hätten, aber Sie können sich nicht mehr mitteilen? In dieser Situation kann es sehr hilfreich sein, wenn schriftlich festgehalten ist, wie vorgegangen werden soll. Es hilft auch der Familie, Entscheidungen zu treffen, die in Ihrem Sinne sind.

Dieser Vortrag beantwortet Ihre Fragen zu diesem Thema und bietet Informationen, wie Sie selbst oder Ihre Angehörigen eine Patientenverfügung errichten können.



Donnerstag, 16.03.2017 | 19:30 - 21:30 Uhr

Tagungshaus, Brixentaler Straße5, 6300 Wörgl

Beitrag Euro 8,-