Der Haller Senioren Express 2016 rollte auch dieses Jahr wieder

01.10.2016, 20:21 Uhr

Die Freude war spürbar bei allen Mitwirkenden, betagten und unterm Jahr auch einsamen Menschen zu ermöglichen, an diesem Ausflug für einige schöne Stunden teilnehmen zu können. Machbar, weil sich gut vierzig PKW Besitzer jedes Jahr freiwillig bereit erklären auf eigene Kosten bis zu drei Ausflügler aus dem Sprengel mitzunehmen. Das Team um GR Sabine Kolbitsch, Obfrau vomSozialsprengel Hall, wurde bei der Vorbereitung und Durchführung tatkräftig unterstützt von der Stadtfeuerwehr Hall, der Polizeiinspektion Hall, den Haller Pfadfindern wie auch der Freiwilligen Rettung Hall und vielen ambitionierten Helferinnen und Helfern.Die Hl. Messe in der St.Georgs Kirche von Brandenberg wurde vorher von den Ausflüglern besucht. Anschließend Einkehr beim Ascherwirt. Bei Speis und Trank und guter Laune wie auch Musik, wurde ausführlich über alles geplaudert was im letzten Jahr so alles geschehen ist. Die meisten Ausflügler treffen sich ja erst nach einem Jahr wieder. Beim nächsten Haller Seniorenexpress eben. Für die meisten Teilnehmer stand auch dieses mal wieder fest: nächstes Jahr fahren wir auch wieder zusammen!