21. Int. HEAD Kinder und Schüler Grand Prix 2017

08.01.2017, 11:13 Uhr

Ein Schifest für den Nachwuchs

280 Starter aus vier Nationen sind der Einladung des WSV Söll gefolgt und haben sich am Dreikönigstag zu einem internationalen Vergleichskampf in Söll getroffen.Eine perfekte Piste und perfektes Wetter machte aus diesem Rennen ein Schifest. Die arktischen Temperaturen während des Rennens forderte einiges von den jungen Rennläufern, die dies aber ohne Probleme meisterten. Schon die Kleinsten, in einem Alter von vier bis fünf Jahren waren mit ganz viel Eifer am Werk und versuchten ihre ersten Erfolge im Schisport zu feiern.Erstmals waren auch Starter aus Südtirol mit dabei und sie konnten auch gleich einen Klassensieg bei den Allerjüngsten mit nach Hause nehmen. Die restlichen Klassensieger verteilten sich auf Starter aus Tirol, Salzburg und aus Deutschland.Bei der abschließenden Siegerehrung gab es nicht nur Pokale und Medaillen für die verdienten Sieger sondern auch wunderbare Preise der Firma HEAD bei der Tombola zu gewinnen.Für diese Veranstaltung gab es Lob von allen Seiten. „Auch diesmal war es wieder ein perfektes Rennen mit toller Kulisse und großartigen Leistungen“, so ein anwesender Vater über dieses Rennen.Schon seit über 20 Jahren veranstaltet der Schiclub Söll dieses Kinderrennen, bei dem sich die Kinder aus Tirol und Bayern im sportlichen Wettkampf messen können.

Die Klassensieger: Bambini 1 weibl. Lena Werlberger, SC Wörgl; Bambini 1 männl. Tommy Pichler, ASC Passeier – Südtirol; Bambini 2 weibl. Anastastia Wiedner, USC Flachau; Bambini 2 männl. Raffael Anders, SC Bad Aibling; Kinder U8 weibl. Greta Sachsenröder, SC Taunus; Kinder U 8 männl. Michael Steurer, WSV Schwoich; Kinder U9 weibl. Emma Socher, ARGE BraNuFli; Kinder U9 männl. Samuel Fuchs, SK Hopfgarten; Kinder U10 weibl. Johanna Seisenbacher, SC St. Johann/T; Kinder U10 männl. Luis Widmesser, WSV Oberaudorf; Kinder U11 weibl. Hannah Thalmeier, ARGE BraNuFli; Kinder U11 männl. Armin Schaller, WSV Kiefersfelden; Kinder U12 weibl. Lana Hrgic, SK Hall; Kinder U12 männl. Hannes Stöger, SC Wildschönau; Schüler U14 weibl. Angelina Zhbanova, SK Götzens; Schüler U14 männl. Lukas Schranz, WSV Walchsee; Schüler U16 weibl. Selina Rieder, SC Wörgl; Schüler U16 männl. Nico Partell, SC Wörgl